Экономист объяснил, зачем кабмин и ЦБ будут снижать волатильность финансового рынка

Обвал нефтяных котировок и последующее за ним снижение курса рубля требует от правительства РФ экстренных мер. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Меры Кабмина и ЦБ

Правительство и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы уже предприняли ряд последовательных действий, чтобы сократить негативное влияния распространения коронавируса. Мы создали финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации», — заверил он.

Кроме того, Мишустин рассказал об утверждении плана по обеспечению устойчивого развития российской экономики. По его словам, это комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития.

«Мы обещали, что в случае необходимости пакет реализуемых сегодня мер будет расширен. Сегодня министерство финансов и Банк России объявили о новом режиме работы на валютном рынке, теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня $25 за баррель», — сообщил Мишустин.

По его словам, это даст возможность увеличить предложение валюты, сделав его более предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа.

Необходимый шаг

Как отметил Артем Деев, российское правительство будет принимать меры по снижению волатильности, так как это экстренно необходимо. По итогам среды российский рубль стал второй валютой в мире по волатильности к доллару, на первом месте — мексиканский песо. Обвал нефтяных котировок и последующее за ним снижение курса рубля требует от правительства РФ экстренных мер.

«Уже после 9 марта Центробанк России перестал закупать валюту по бюджетному правилу и перешел к ее продаже. При этом объемы для рынка были обозначены сравнительно скромные — около 3,6 млрд рублей в день. Спустя неделю ЦБ РФ увеличил размер операций — до 5,5 млрд руб. Эти меры несильно повлияли на волатильность рубля. Стало очевидно, что требуются продажи валюты в больших объемах. Что, вероятно, и будет делаться в ближайшие дни», — пояснил Артем Деев.

Экономист заметил, что Банк России из-за повышенной волатильности на рынках разработал механизм продаж иностранной валюты, «призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть». Деев допустил, что, вероятно, будет снижен порог отсечения по нефти для наполнения бюджета. Такой механизм уже применялся ранее: в 2016 году базовая для бюджета цена нефти составляла 96 долларов за баррель, а когда котировки начали стремительно снижаться, порог отсечения был установлен на уровне 42 доллара за баррель (он и действует сейчас).

«Также Центробанк намерен менять ежедневный объем продаж валюты в рамках сделки по выкупу акций Сбербанка в зависимости от падения цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. При превышении этого уровня операции проводиться не будут. Банк России будет следовать данному механизму до 30 сентября 2020 года. Обозначенные меры должны снизить волатильность на рынке и укрепить рубль в приемлемых для бюджета значениях», — заключил Артем Деев.

Серьезный обвал цен на нефть начался после срыва сделки ОПЕК+. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях сильного падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае.