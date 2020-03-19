Темникова рассказала, как решилась вколоть в щеки жир с живота

Москва, 19 марта. Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова призналась, что страдала из-за сильных высыпаний на коже. Помогли артистке швейцарские врачи, предложившие необычную косметическую процедуру.

Певица стала гостьей шоу Насти Ивлеевой на YouTube. Девушки обсудили многие волнующие фанатов темы, в частности, косметический уход и различные манипуляции с внешним видом.

Темникова рассказала, что «страшно» боится уколов и боли. Однако ей все же пришлось обратиться к специалистам, потому что высыпания на лице довели ее до депрессивного состояния. 34-летняя исполнительница рассказала, что ее кожа покрылась рытвинами, поэтому ей даже не хотелось выходить из дома.

«У меня была проблема с акне на лице. Когда она прошла, на коже остались шрамы, и мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира с живота <…>, прогнать через какую-то центрифугу, достать оттуда стволовые клетки мои же и кольнуть в щеки», — вспомнила Темникова.

Артистка решилась довериться косметологам, однако шрамы полностью не исчезли. Зато врачи заверили ее, что на ближайшие несколько лет она может забыть о морщинах.

Ивлеева в ответ рассказала, что в возрасте 19 лет тоже страдала от высыпаний на коже, которые пыталась замаскировать тональным кремом. Она констатировала, что такой непростой для организма период нужно просто пережить.

Недавно певица Наташа Королева показала фанатам обложку нового сборника «Неизданное». Портрет звезды настолько обработали, что фанаты усомнились, действительно ли перед ними исполнительница хита «Маленькая страна». Некоторые даже приняли ее за Темникову.