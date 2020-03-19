МККК будет помогать населению Донбасса бороться с коронавирусом

Международный комитет Красного Креста (МККК) будет помогать населению Донбасса во время кризиса COVID-19: оказывать медицинскую помощь, а также поставлять продукты питания и средства личной гигиены. Об этом сообщили в МККК, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

МККК продолжит гуманитарную миссию в Донбассе, при этом особое внимание будет уделять мерам противодействия пандемии коронавируса, утверждают в гуманитарной организации.

«Команды МККК по обе стороны линии соприкосновения продолжат помогать наиболее уязвимым группам населения во время кризиса COVID-19, уделяя особое внимание обеспечению доступа к медицинской помощи. Также мы продолжим обеспечивать для пожилых лиц доступ к основным товарам, в частности к продуктам питания», — отмечают в МККК.

Красный Крест напомнил, что на особом контроле у них — состояние водохранилищ. Жидели Донбасса ни в коем случае не должны остаться без воды, особенно сейчас, когда бушует эпидемия коронавируса.

«Единственный удар по объектам водоснабжения может привести к летальному исходу для тысяч гражданских лиц, которые не смогут использовать такой простой способ предупреждения заболевания как частое мытье рук. Это особенно касается пожилых людей, которые остаются одной из наиболее пострадавших категорий людей, проживающих в районе линии соприкосновения», — обращают внимание представители гуманитарной организации.

В МККК заявили, что в сфера их ответственности в такие времена – это, прежде всего, забота о людях, их безопасности и обеспечение наличия у них основных средств к существованию, таких как продукты питания, гигиенические средства, питьевая вода и жилье.

По официальным данным, ни в Луганской ни в Донецкой народных республиках случаев инфицирования коронавирусом не зарегистрировано.