LIVE: Возможно ли повторение предательства элит в современной России?

В поддержку новой власти в феврале (марте) 1917 года выступил целый ряд лиц и учреждений, традиционно воспринимавшихся как основная опора самодержавия. Так, за отречение Николая II высказались практически все командующие фронтами и флотами и целый ряд великих князей, включая популярного тогда среди солдат великого князя Николая Николаевича. На сторону революции перешел великий князь Кирилл Владимирович и даже одна из сотен Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Новая власть была признана даже идеологической опорой самодержавия — Русской православной церковью. 9 марта Синод признал Временное правительство в своем воззвании «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий». В тот же день Временное правительство было признано и на заседании Постоянного совета Объединенного дворянства.

Возможно ли повторение подобного предательства элит в современной России?