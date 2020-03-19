Психолог Котолазова дала советы тем, кто сидит на карантине по коронавирусу

Роспотребнадзор напомнил, что после поездки за границу нужно сообщать о своем возвращении в Россию в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и соблюдать карантин дома в течение 14 дней. В это время человеку нужно стараться буквально по Бродскому «не выходить из комнаты» и исключить контакты с домочадцами. О том, чем заняться во время карантина, чтобы не потерять внутреннее равновесие, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала психотерапевт, клинический психолог Алла Котолазова.

Домашний карантин — что это?

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных принципах домашнего карантина. Ведомство дало рекомендации, как соблюдать этот режим на протяжении 14 дней. Специалисты отметили: следует не выходить из дома весь период карантина, даже для того, что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. Кроме того, по возможности, нужно находиться в отдельной комнате и исключить контакты с членами семьи.

«Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по Интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Прекращается домашний карантин по истечении 14 дней, если признаки заболевания отсутствуют, а анализы на наличие коронавирусной инфекции, взятые на 10-й день изоляции, дали отрицательный результат.

Как соблюдать карантин и оставаться спокойным

Клинический психолог Алла Котолазова отметила, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации в мире у людей возникает паника из-за неопределенности. Посидеть две недели дома — да, можно, но при этом человек не понимает, что будет дальше.

«Поэтому, по сути своей, дополнительно возникают стресс, панические состояния, которые ухудшают тот самый иммунитет, про который говорят, что его нужно поддерживать. Максимум рекомендаций нужно давать именно для психики людей, потому что вот эта «инфодемия» так называемая, которая сейчас происходит, она приводит к стрессу, панике, у людей ухудшается психологическое состояние, на фоне которого начинаются соматизация, психосоматика. Сейчас просто какой-то шквал звонков и безумное количество работы возникает — да, [люди] на удаленке, потому что все стараются придерживаться рекомендаций, которые дают наши врачи, но, тем не менее, психологическое состояние у людей ухудшается. Возникает куча дополнительных психосоматических реакций — у кого-то обостряются заболевания те или иные на фоне нервного переживания, стресса, неопределенности», — сказала специалист.

Алла Котолазова также дала советы тем, кто находится на карантине. Специалист рассказала, как соблюдать правила самоизоляции и не терять при этом внутреннего равновесия.

«Максимум, что можно порекомендовать — находить все-таки плюсы в сложившейся ситуации. Например, переделать домашние дела, генеральную уборку, наконец, найти время перечитать любимые книги, максимально заняться какими-то делами домашнего характера. Если есть дети — их все равно невозможно будет изолировать в одну комнату, и семейство будет общаться. Зато можно будет с детьми наиграться, наобщаться. Вместе смотреть фильмы, кино, какие-то книжки читать», — рассказала психолог.

Специалист подчеркнула: самое главное — искать плюсы, чтобы они стали дополнительным внутренним ресурсом и снимали стресс, потому что именно он приводит к дополнительным осложнениям состояния.