Бразильские ученые создали не пропускающий ультразвук материал

Бразилиа, 19 марта. Бразильские ученые разработали инновационный материал, который способен эффективно задерживать ультразвуковые волны, пишет Phys.org.

Опыты проводили сотрудники Федерального университета штата Пара. Они отмечают, что органы слуха человека не улавливают ультразвук, но эти волны все равно негативно отражаются на здоровье.

Ультразвук может провоцировать тошноту, головные боли, головокружение. По словам профессора физики Сильвера Мачадо, именно новые материалы могут защитить человека от ультразвука.

При разработке материала применялось компьютерное моделирование. Полученная структура обладает отличными звукопоглощающими свойствами.

«Материал состоит из цепочек шарообразных гранул разного диаметра. Размер гранул растет перпендикулярно плоскости материала», — пояснил ученый, его слова приводит Planet Today.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали термометр-наклейку, который может передавать температуру тела пользователя на планшет. При этом пациент должен находиться на расстоянии не более 50 метров от устройства.

Еще одно интересное открытие сделали ученые из Новой Зеландии. Они объяснили происхождение седьмого континента Земли — Зеландии, 96% которой находится под водой.