Москва, 19 марта. Российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба министерства.

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов отметил, что анализ нового типа коронавируса важен для понимания эволюции вируса и динамики его распространения.

«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — добавил врач.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Инфекция стала распространяться по всему миру, дошла и до России. На территории Российской Федерации было выявлено свыше 140 случаев заражения, указал РИАМО. Как отметила Deita.ru, российские власти предпринимают важные меры для предотвращения распространения инфекции.

В Китае считают, что США причастны к созданию нового типа коронавируса. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.