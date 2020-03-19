Историки рассказали, возможна ли революция в современной России

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла дискуссия на тему «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?» Гости мероприятия, среди которых были историки и политологи, оценили историческое прошлое России. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Кто виноват в гибели Российской империи

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев вначале напомнил участникам пресс-конференции, как развивались события Февральской революции 1917 года.

«В поддержку новой власти в феврале 1917 года выступила даже местная элита — великие князья. Отречение поддержала церковь — традиционный оплот монархизма. Возможно ли такое в современной России? Возможно, мы найдем аналогии в событиях после 1917 года. Речь идет о Второй мировой войне. Можно вспомнить развал Советского Союза», — сказал Зубарев.

Свою позицию по оценке исторических событий февраля 1917 года в России озвучил доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев.

«В феврале 1917 года случилась именно революция, то есть события, за которыми последовало изменение политического и социально-экономического строя. Это был не «верхушечный переворот», какие имели место в Латинской Америке. Поэтому говорить, что причиной этого события послужило предательство элиты или отдельных ее представителей — не совсем корректно», — выразил мнение Гурьев.

Кроме того, историк отметил, что февральские события 1917 года — это «революция без лидера».

«Это революция стихийная и народная. Любые представители верховной власти, по большому счету, ухватились за хвост уходящего события. 27 февраля весь городу был уже в руках тех, кто восстал. По большому счету, революция победила», — добавил кандидат исторических наук.

В свою очередь, политолог Юрий Светов напомнил о том, что перед революцией Российская империя принимала участие в Первой мировой войне. По его словам, император Николай Второй стал предателем интересов России, когда ввязался в эту «ненужную нам войну».

«Тогда многие представители элиты говорили, что России нечего делать в этой войне. Но, к сожалению, император не извлек урока из русско-японской войны, результатом которой была первая русская революция, и, ввязавшись в Первую мировую войну, мы получили снова революцию», — подчеркнул эксперт.

15 марта император Российской империи подписал отречение от престола, что также является предательством, говорит политолог.

«По закону о престолонаследии, нет у нас такого положения, как отречение от престола. Люди из династии Романовых предали свою династию и свою страну», — убежден Светов.

По словам зампреда ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, император Николай Второй принял решение вступить в Первую мировую войну, потому что в этом был заинтересован крупный капитал, который помогал ему.

«Они не рассчитали какого-то момента, когда в погоне за наживой все красные флажки перейдут, и полыхнуло. Большевики боролись за то, чтобы народ поднялся. А война сама этот фитиль поднесла, и [Владимиру] Ленину (главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. — Прим. ФАН) ничего не оставалось, кроме как собирать по осколкам разрушенную страну», — пояснил политолог.

Оценивая роль элиты в падении самодержавия в России в начале ХХ века, говорит Малинкович, нужно проанализировать само это слово.

«Где есть элита, там есть предательство. А где есть лидеры, вышедшие из недр народа, там нет предательства», — объяснил он.

Возможна ли революция в современной России?

Говоря о нынешней политической элите, политолог выразил надежду, что вряд ли с ее стороны возможно предательство президента России Владимира Путина.

«Видно, что этот человек переживает за будущее страны и старается вести себя ответственно. Но, к сожалению, его окружение несет в себе потенциал колебаний», — заметил политолог.

Директор СПбИИ РАН и доктор исторических наук Александр Пученков согласился с мнением предыдущего оратора.

«Упаси господи до этого дожить, по той причине, что в России еще со стародавних времен такая традиция, что смена первого лица всегда чревата смутой с абсолютно не прогнозируемыми последствиями, в том числе с ожидаемой дефрагментацией власти. В ХХ веке моя родина перенесла три распада государственности — дважды в 1917 и один раз в 1991 году», — подчеркнул профессор СПБГУ.

Как утверждает Евгений Гурьев, у российской элиты отсутствует потенциал к предательству национального лидера.