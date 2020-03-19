Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ

Москва, 19 марта. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.

По его словам, в основе его расчетов лежит «простая математика», которая позволяет примерно прикинуть сроки завершения пандемии. Инкубационный период в среднем составляет 5-6 дней, реже — 14-21 день. Само заболевание продолжается 10-15 дней. Плюс нужно прибавить несколько дней для наблюдения, чтобы убедиться, что пациент больше не заражен. И таким образом получается, что в России эпидемия завершится к концу весны.

При этом Мясников подчеркнул, что это возможно лишь при условии соблюдения карантина, который не позволит вирусу распространяться дальше.

«Главное — чтобы они не заражали других. А дальше все это пойдет на спад. В апреле-мае точно — я это предсказывал очень давно», — отметил врач, выступая на YouTube-канале Владимира Соловьева.

В то же время специалист подчеркнул, что коронавирус носит сезонный характер, а это значит, что людям предстоит впоследствии столкнуться с новой волной. Не исключено, что новая вспышка произойдет осенью, однако она уже не будет столь масштабной из-за выработанного иммунитета.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий, вирус мутировал в летучих мышах и передался человеку (летучих мышей едят в Китае). По другой — был завезен в страну из США вместе с дипломатической почтой. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги заболевания сохраняются в Китае, Южной Корее, Испании, Италии, Иране и Германии.