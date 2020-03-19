Слежка Google и Facebook за пользователями на фоне коронавируса становится официальной

Google и Facebook ведут переговоры с правительством США о передаче данных о местоположении пользователей для отслеживания распространения коронавируса. Эксперт по интернет-безопасности Роман Романов полагает, что фактически это означает, что на фоне COVID-2019 американская слежка за интернет-пользователями вышла на официальный уровень, и российские власти должны ей противостоять.

Как сообщил Business Insider, интернет-гиганты Google и Facebook будут передавать властям США обезличенную информацию с геолокацией пользователей, опираясь на данные с их смартфонов и приложений. С помощью этих сведений в США будут делать выводы о распространении коронавируса и эффективности социального дистанцирования в борьбе с эпидемией.

«Не секрет, что Google и Facebook давно следят за пользователями. Но сейчас это выходит на официальный уровень, вопреки всем демократическим правам и свободам. То есть технологические компании будут без зазрения совести использовать сведения о нашем перемещении для той же контекстной рекламы. Помимо коммерческих целей, геопозиционирование и понимание, куда ходит человек, может быть использовано для работы правоохранительных органов и спецслужб. И, что самое опасное, данные о нашем местоположении могут быть использованы преступниками, потому что утечки персональных данных, как мы знаем, на Западе происходят регулярно. То есть в руки к злоумышленникам запросто могут попасть не только ваши пароль и переписка в Facebook, но и данные, связанные с вашей геолокацией. Преступник узнает, где вы живете, как часто и куда уходите из дома, во сколько возвращаетесь. Для чего злоумышленникам нужна эта информация, объяснять, думаю, не надо», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей аналитик интернет-издания PolitRussia.

Роман Романов обратил внимание на то, что большинство смартфонов, используемых сегодня во всем мире, базируются на операционных системах Android или iOS, то есть, фактически, являются продуктами компаний Google или Apple.

«Это значит, что правоохранительные органы могут позвонить в тот же Google, сказать, что им нужен такой-то человек, и Google найдет последние следы этого человека не только в интернете, но и в оффлайне. Это значит, что каждый из нас, фактически, находится под колпаком. Речь не только о США, россиян это тоже касается. Наши гаджеты — это инструменты для шпионажа. Мало того, что они отправляют данные о вашем местоположении, они еще и пишут обстановку вокруг вас, являясь прослушивающими жучками. И ничего не мешает сделать так, чтобы в последствии информация о вас была передана американским спецслужбам», — предупредил эксперт по интернет-безопасности.

Он добавил, что правительству России следует обезопасить российских граждан от слежки американских интернет-корпораций и от ее последствий.

«Напомню, что во исполнение закона о персональных данных и так называемого «пакета Яровой» Россия требует, чтобы сведения о российских пользователях западных соцсетей хранились на территории РФ. Но пока этот вопрос совсем не решен. Да, Google открыл представительство в России в конце прошлого года, а Facebook, например, отказывается исполнять российское законодательство. Так быть не должно. К тому же им ничего не мешает дублировать данные и хранить их одновременно и у нас, и у себя. Я считаю, что защитить россиян от слежки американских корпораций государство сможет, если создаст или стимулирует создание отечественной альтернативы продуктов Google, Apple, Facebook и так далее. Тогда можно будет говорить об их закрытии в нашей стране. Это был бы самый лучший вариант», — заметил Роман Романов.

А пока он посоветовал россиянам самим защищать себя от некоторых проблем.