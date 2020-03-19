Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

Брюссель, 19 марта. Главный переговорщик Евросоюза по вопросам выхода Великобритании из ЕС Мишель Барнье заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я хотел бы сообщить вам, что мой тест дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня хорошее настроение», — написал Барнье.

Переговорщик по Brexit отметил, что выполняет все необходимые инструкции, как и его команда.

«Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции — мы пройдем через это вместе», — подчеркнул он.

Ранее европейские политики выступили за продление переходного периода по Brexit в связи с пандемией коронавируса. В Европарламенте отметили, что невозможно проводить личные переговоры из-за эпидемии, и это очень осложняет процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число заразившихся по всему миру превысило 220 тысяч человек, а жертвами инфекции стали почти 9 тысяч.

В России зарегистрировано 149 случаев коронавируса. Ранее в Москве скончалась заразившаяся пожилая женщина, однако в оперативном штабе подчеркнули, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Отметим, что многие эксперты связывают пандемию коронавируса с американцами. Так, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что вирус завезли в КНР военные из США.