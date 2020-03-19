Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иваново

Иваново, 19 марта. Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, сбежал из больницы в Иваново, сообщил представитель регионального правительства.

По его словам, главный врач городской клинической больницы №1 Андрей Чикин сообщил, что в медучреждении был с признаками ОРВИ пациент, прибывший из страны Европейского союза.

«Подчеркну, что экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный, однако по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок», — цитирует источник РИА Новости врача.

Чикин отметил, что медики обратились в полицию, поскольку пациент «не впервые нарушает режим».

Ранее сообщалось, что в Ивановской области в четверг подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание было выявлено у жителя региона, который вернулся из Евросоюза. Мужчина чувствует себя нормально, он лежит в больнице.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил «АиФ».Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения выяснили, что причиной вспышки инфекции стал новый тип коронавируса. Вирус стал активно распространяться за пределы Китая, и сейчас зараженные есть во многих странах мира, отметил Infox.ru.

В Китае считают, что США причастны к созданию нового типа коронавируса. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.