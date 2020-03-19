Коронавирус сорвал съемки фильма о советских летчицах в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Режиссер Алексей Герман-младший отправил на карантин всю съемочную группу из-за ситуации с коронавирусом.

Герман рассказал, что сначала съемки отменили в Чехии, а 16 марта решили полностью свернуть работу.

«В пиковые моменты съемок на одной площадке собиралось до 300 человек из самых разных городов – в период эпидемии это небезопасно», — прокомментировал режиссер, его слова приводит «Петербургский дневник».

Он добавил, что многие актеры боялись ехать на съемки. Картина «Воздух» о советских летчицах должна была выйти в конце 2020 года. Алексей Герман-младший добавил, что о дате выхода фильма пока говорить рано.

Режиссер также не исключил, что из-за простоя возрастет стоимость кинопоизводства.

Напомним, что 16 марта власти Чехии запретили въезд в страну для иностранцев, а также не выпускают своих граждан из республики. Всех, кто вернулся из неблагоприятных по коронавирусу стран, поместили на двухнедельный карантин.

Аналогичные меры были приняты в ряде других стран на фоне распространения коронавируса. По последним данным, жертвами вируса стали почти девять тысяч человек во всем мире, заразились более 219 тысяч человек.