Лукашенко заявил, что паника из-за коронавируса опаснее самой инфекции

Минск, 19 марта. Паника, распространяемая по всему миру из-за пандемии коронавируса, представляет большую опасность, чем сама инфекция. Такое мнение в среду высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом. Вместе мы с вами пережили уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует», — отметил он.

Глава государства заявил, что весь цивилизованный мир «сошел с ума» из-за коронавируса, а зарубежные политики пытаются использовать страхи людей ради своих интересов. С другой стороны Лукашенко признал, что эпидемия может «встряхнуть» всю систему здравоохранения Белоруссии, сообщает белорусское агентство «БелТА».

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий, коронавирус, первая вспышка которого произошла в Китае, был занесен американцами вместе с дипломатической почтой. В одном из бывших американских консульств в КНР были найдены банки с надписью «Бактериологическая опасность».

На сегодняшний день очаги заболевания находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии, Германии и Иране. Многие страны вводят карантин и закрывают границы. Многие массовые мероприятия отменяется. Так, например, был отменен чемпионат Испании по футболу, чемпионат Европы и «Евровидение».