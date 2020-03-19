Кудрин заявил, что Кабмину нужна свобода действий для борьбы с коронавирусом

Москва, 19 марта. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал беспрецедентным кризис, вызванный коронавирусом. В этих условиях, по его мнению, правительству нужна свобода действий по борьбе с COVID-19. Впоследствии все решения будут проверены СП РФ.

«Оперативность, конечно, для свободы действий правительства и определенные полномочия нужны, потому что это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом», — сказал Кудрин.

Поэтому сейчас, по его словам, последствия очень трудно оценить, но контроль за расходованием средств никто не отменяет.

«Мы в свое время впоследствии изучим все эти принятые решения», — цитирует его РИА Новости.

Напомним,19 марта в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта, который позволит правительству в 2020 году без поправок в федеральный закон увеличивать свой резервный фонд за счет перераспределения средств. Деньги будут направлять на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, согласно документу, в этом году кабмин сможет принимать решения о предоставлении госгарантий РФ в рублях с превышением их предельного объема (он устанавливается программой госгарантий на 2020 год.— Прим. ФАН). Важно, чтобы при этом не происходило превышение предельного объема государственного внутреннего долга РФ.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что пандемия COVID-19 стала для российской экономики России даже более серьезным фактором риска, чем обвал цен на нефть. Сейчас Минфин наблюдает отклонение от макроэкономического прогноза, это, по словам Силуанова, безусловно коснется и бюджета.

Сегодня он заявил журналистам, что влияние последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. При этом Силуанов заверил, что у правительства есть сформированный план действий.