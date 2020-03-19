Еще одна звезда «Игры престолов» призналась, что больна коронавирусом

Лондон, 19 марта. Британская актриса Индира Варма, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Элларии Санд, больна коронавирусом. В этом она призналась в своем Instagram.

«Я сейчас прикована к постели из-за этого [коронавируса], и это неприятно. Берегите себя, будьте здоровы и будьте добры по отношению к своим близким», — написала она в посте.

Актриса с сожалением сообщила, что из-за инфекции ей пришлось отменить репетиции спектакля «Чайка» с ее участием, и выразила надежду, что вскоре сможет к ним вернуться.

Вместе с Вармой в «Чайке» играет другая актриса из «Игры престолов» Эмилия Кларк. Недавно исполнительница роли Дейенерис Таргариен делилась в Twitter кадрами с премьеры спектакля. Однако об изменениях в состоянии ее здоровья не сообщается.

Ранее COVID-19 был выявлен у двух других звезд популярного фэнтези от HBO. «Культуромания» напоминает, что инфекция подтвердилась у норвежского актера Кристофера Хивью и у американской актрисы Рэйчел Мэттьюз. Оба заболевших оценили свое состояние как легкое, сопровождающееся признаками простуды. Актеры сообщили, что будут находиться на карантине столько времени, сколько понадобится.

Коронавирусом заразились и сразу несколько звезд Голливуда, среди которых Ольга Куриленко, Идрис Эльба и Том Хэнкс, а также его супруга Рита Уилсон.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 223 351 человек. От заболевания скончались свыше девяти тысяч больных. Более 85 тысяч человек вылечились.