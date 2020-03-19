Федоров объяснил, почему Евросоюз «посыпался» из-за коронавируса

Коронавирус стал первым и единственным серьезным испытанием Европейского союза, с которым он не справился. Подробнее о том, почему Евросоюз нежизнеспособен в текущих реалиях, — в материале Федерального агентства новостей.

Запрет на передвижения

Во вторник, 19 марта, Европейская комиссия ввела запрет на передвижения внутри безвизовой Шенгенской зоны в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Многие страны Евросоюза из-за пандемии закрыли свои границы. Кроме того, закрылись и внешние границы Европейского союза.

Сообщается, что особое разрешение на пересечение границ будет выдаваться медицинскому персоналу, дипломатам, европейцам, которые возвращаются домой, членам их семей, грузовому коммерческому транспорту.

«Чем меньше поездок, тем выше шансы сдержать вирус», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз закрывает свои внешние границы: «Любое сообщение между странами ЕС и другими государствами будет приостановлено».

Удар по ЕС

Как отметил депутат Государственной думы Евгений Федоров, на эту ситуацию необходимо смотреть со стороны теории конкуренции наций.

«Являлся ли Евросоюз проблемой для однополярного американского мира? Конечно, являлся. Он, как и Россия и Китай, претендовал на самостоятельную роль так или иначе. Соответственно, удар коронавирусом — это удар по Европейскому союзу. Представьте себе, что завтра Италия попробует отправить своих больных, например, в госпитали и больницы Польши. Вы увидите, как будут сжигать автобусы и переворачивать машины. Мы по Украине это уже увидели, когда даже своих граждан нельзя отправить в больницы, потому что соответствующее отношение», — пояснил Евгений Федоров.

По мнению депутата, Европейский союз изначально был безыдейным. Это механическое объединение, которое прямо противоречит принципам суверенитета исторических европейских наций, считает политик.

«Это первое испытание Евросоюза за всю его историю. Никто его на зуб не пробовал. Поэтому он сразу и посыпался. Это и подтверждает, что на то они и нации исторические, что у них есть глубокие тысячелетние корни в их строительстве. А вот этот самострой, который им американцы предложили в виде Евросоюза, нежизнеспособен в серьезных испытаниях», — добавил Евгений Федоров.

Будущее ЕС под вопросом

По словам политического и экономического аналитика Владимира Соловейчика, условия пандемии в связи с распространением вируса COVID-2019 показали, что в Евросоюзе нет никакого единого пространства, что каждая из стран-участниц — сама за себя. Закрытие национальных границ, фактический отказ от Шенгенской визовой системы — прямые доказательства, подтверждающие этот вывод. Будущее Евросоюза как единого политического и правового пространства поставлено под большой вопрос.

«Очевидно, что центробежные тенденции в Евросоюзе были давно, начиная с миграционного кризиса. Их проявил выход Великобритании из Евросоюза, все проблемы и скандалы с этим связанные. Коронавирус может Евросоюз добить политически, да и экономически. Это на руку, в первую очередь, президенту США Дональду Трампу, который избавляет свою страну от влиятельного и опасного конкурента. Но это на руку и народам Европы, которые избавятся от диктата брюссельских евробюрократов, давления немецких промышленников и французских банкиров, задающих тон в европейских структурах», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, в ситуации, когда Еврокомиссия и Европарламент показали свою недееспособность в плане защиты «общеевропейских ценностей» перед национальными интересами, процесс дезинтеграции Евросоюза явно ускорится. Соловейчик заметил, что Российской Федерации следует исходить из новых реалий и строить свою политику с упором на переговоры и внешнеэкономические связи — после спада эпидемии коронавируса — с национальными правительствами европейских стран по отдельности, не питая иллюзий относительно реального влияния брюссельских евробюрократов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.