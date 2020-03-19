Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на двухнедельный карантин

Москва, 19 марта. Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила главам регионов обеспечить изоляцию всех прибывающих на территорию России из-за границы на 14 дней. Об этом говорится в соответствующем постановлении о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию РФ, продолжительностью на 14 календарных дней со дня их прибытия», — следует из документа.

Уточняется, что по возможности изоляция должна быть организована в домашних условиях. В противном случае — в условиях обсерватора.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина. В ведомстве подчеркнули, что он подразумевает запрет на выход из дома даже за покупками или для того, чтобы выбросить мусор.

Кроме того, в идеале помещенные на карантин люди должны использовать отдельную посуду и средства гигиены, а также располагаться в отдельных комнатах, чтобы не заразить родственников, которые также должны провести в самоизоляции две недели.