Жители Одессы протестуют против ограничений на транспорте из-за коронавируса

Киев, 19 марта. Жители Одессы протестуют против ограничений по количеству перевозимых в общественном транспорте пассажиров, которые были введены правительством в связи с карантином из-за коронавируса.

Одесситы возмущены правилом, согласно которому в общественном транспорте могут находиться не более десяти человек.

«Пассажиры требуют, чтобы в вагоны пускали по 20 пассажиров, а не по 10», — сообщило одесское издание «КЕКС».

По данным издания, горожане блокируют трамвайные пути и в других районах Одессы. Между пассажирами и вагоновожатыми, которые следят за исполнением распоряжений, возникают конфликты. Недовольны люди и действиями контролеров на остановках, которые постоянно пересчитывают их и проверяют наличие масок.

На Украине в связи с карантином введены ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте. В салонах маршруток, трамваев, автобусов и троллейбусов могут одновременно находиться не более десяти пассажиров.

Из-за введенных властями правил страдают жители и других городов Украины. Особенно затронули ограничения жителей Киева, Днепра и Харькова, где временно остановлена работа метрополитена.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 220 тысяч человек. От инфекции погибли почти девять тысяч человек, сообщила Deita.ru.