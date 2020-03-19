Сирия, 19 марта. Турция намеревается разместить опорный пункт на западе Алеппо. Курдские боевики подозреваются в убийстве беженца из Маарет ан-Нумана в кантоне Африн. Четыре члена протурецких формирований погибли при взрыве на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вступили в столкновения с террористами в юго-западной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: намереваются разместить опорный пункт вблизи деревни Аль-Джина на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в убийстве беженца из Маарет ан-Нумана в кантоне Африн; обвиняются в организации взрыва в населенном пункте Тель-Халаф на севере Хасаки.

Международная коалиция: осуществили разведывательные вылеты в восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на юго-западе кантона Африн произошло нападение неизвестных. Молодой человек, прибывший из Маарет ан-Нумана, был застрелен в городе Джандарис. В совершении вылазки подозреваются курдские боевики из группировки «Силы освобождения Африна», которые действуют в рамках операции «Гнев оливок».

Между тем появились уточненные данные о последствиях обстрела города Африн членами Отрядов народной самообороны (YPG), который произошел накануне. По данным SOHR, под огнем курдских боевиков были убиты не менее пяти гражданских лиц, тогда как ранее сообщалось о гибели трех сирийцев. Кроме того, 12 человек были ранены.

Военный источник в сети Twitter (Sydocs) сообщает о том, что у линии разграничения сил между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции будет размещен опорный пункт турецких вооруженных сил. Его установку произведут у деревни Аль-Джина на западе региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что ВВС международной коалиции осуществляют разведывательные вылеты над территориями, подконтрольными «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), в центральных районах провинции. Предполагается, авиация западного альянса стремится выявить скрытые убежища террористов «Исламского государства»1, которые не перестают совершать вылазки в зонах оккупации курдских боевиков. Так, накануне джихадисты совершили нападение в населенном пункте Аль-Хавиджа. Жертвой боевиков стал один из местных жителей, которого сожгли заживо.

Провинция Идлиб

Стало известно, что в составе турецких колонн в Идлиб были переброшены порядка 90 военных автомобилей, а также около сотни солдат. Об этом сообщает новостной портал SOHR. Напомним, ранее сообщалась о прибытии в САР сразу трех военных конвоев из Турции.

На юго-западе провинции вспыхнули вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами незаконных бандформирований. Как передает Twitter-канал (step_agency), бои развернулись у населенного пункта Аль-Бара в горном районе Аз-Завия. В результате противостояния обе стороны понесли потери в живой силе. Напомним, на границах Идлибской зоны безопасности действует режим прекращения огня, тем не менее продолжающиеся провокации со стороны радикалов вынуждают силы САР прибегать к ответным действиям.

Провинция Хасака

Информационный портал Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что что в занимаемых протурецкими силами районах провинции прогремел взрыв. Детонация СВУ, установленного в автомобиле, произошла в населенном пункте Тель-Халаф неподалеку от Рас аль-Айна. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре боевика поддерживаемых Анкарой формирований. В организации взрыва подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность. Напомним, члены связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) группировок покинули зону между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном по условиям российско-турецкого соглашения от 22 октября. Однако некоторые из курдских боевиков продолжают предпринимать вылазки в приграничных с Турцией районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.