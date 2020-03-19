Накануне 100-летия СВР канал «Культура» раскроет тайны разведчиков-нелегалов

Москва, 19 марта. Премьера документального фильма, приуроченного к грядущему 100-летию отечественной разведки, состоится в субботу, 21 марта, на телеканале «Культура». Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

По его словам, работа лауреата премии СВР России, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации режиссера Ирины Свешниковой «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» рассказывает о судьбах Юрия Дроздова, Алексея Козлова, Гоар и Геворка Вартанян.

«В фильме использованы рассекреченные уникальные кинокадры из архива службы и семейные кинохроники», — отметил Иванов, добавив, что одним из главных героев документальной киноленты стал генерал-майор СВР Юрий Дроздов, начальник нелегальной разведки с 1979 по 1991 годы, участник Великой Отечественной войны и афганских событий, а также почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделений и спецслужб «Вымпел-Союз».

Другой герой фильма — герой России Алексей Козлов.

«Вершина его оперативного творчества — добытая информация о ядерной программе ЮАР. Геройски перенес все ужасы ЮАР-овских застенков, не «раскололся» и был обменян. А после чего продолжил боевую работу…» — вспоминает Иванов.

Двое других разведчиков-нелегалов, о которых рассказывает в своем фильме Свешникова, — супруги Геворк и Гоар Вартанян. В 1943 году Геворк принял активное участие в обеспечении безопасности лидеров «большой тройки» в ходе работы Тегеранской конференции. В дальнейшем он много лет работал в экстремальных условиях и сложной обстановке по всему миру.

Его супруга, Гоар Левоновна, также разведчик-нелегал, кавалер ордена Красного Знамени и многих других наград, прошла вместе с ним долгий путь в разведке.

Фильм стал итогом многолетней кропотливой работы.

Со своими героями Ирине Свешниковой посчастливилось быть знакомой лично. По ее словам, картина адресована сегодняшним и будущим поколениям телезрителей, поскольку герои данной подлинной, документальной кинолетописи — уникальные, мужественные люди, каждый является национальным достоянием страны.

«Я счастлива, что эти кадры после выхода на телеэкраны останутся в истории. Зритель должен увидеть людей, горячо любящих свое Отечество», — заявила Свешникова.

Напомним, в этом году исполняется 100 лет с момента появления в Особом отделе ВЧК Иностранного отдела. С 1920 года данная структура сменила множество названий и в декабре 1991 года, после соответствующего указа тогдашнего президента, получила название СВР РФ. Организация тут же провозгласила себя официальной преемницей Первого главного управления КГБ СССР (ПГУ КГБ СССР) и Центральной службы разведки СССР (ЦСР СССР).