Украинская пара поженилась в масках во время карантина в Киеве

Киев, 19 марта. Пара молодоженов сыграла свадьбу на Украине, несмотря на карантин. Отмечается, что жених и невеста пришли на церемонию бракосочетания в медицинских масках и обошлись без традиционного поцелуя.

По данным издания znaj.ua, фотографии, выложенные в Сеть, произвели впечатление на пользователей сети. Одни похвалили пару за смелость, другие — раскритиковали поступок и назвали перебором. Часть украинцев сочла, что это плохой пример для других во время эпидемии.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине. Погребинский сомневается, что глава государства и правительство сейчас в состоянии контролировать ситуацию на Украине, так как Киев слишком поздно начал реагировать на инфекцию, которая распространилась почти по всему миру. Политолог также указал на то, что региональные власти не считают необходимым четко следовать предписаниям федерального центра.

Ситуация, как считает эксперт, усугубляется в связи с тем, что власти Украины отказываются предпринимать адекватные меры по выявлению инфицированных украинцев, которые прибыли из иностранных государств. По его словам, число тестов на коронавирус в стране не достигло и ста, в то время как из-за рубежа прибыли тысячи украинцев.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее эпидемиологи установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса.