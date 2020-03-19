Брод призвал пресекать попытки оппозиции устроить беспорядки на фоне пандемии коронавируса

Москва, 19 марта. Члены КПРФ проигнорировали запрет на массовые мероприятия на фоне пандемии коронавируса и поставили под угрозу здоровье россиян, выведя их 17 марта на улицы. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Оппозиция не прекращает попыток подогреть ситуацию любыми способами. Годятся для организации незаконных акций любые поводы: коронавирус. падение цен на нефть, поправки в конституцию, отмечает Nation News. Активнее все стараются члены так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и Иван Жданов.

Брод, комментируя происходящее, подчеркнул, что сейчас в стране непростые времена. Пандемия коронавируса сказывается на жизни не только России, но и всего мира.

«А для оппозиции, чем хуже, тем лучше. Вот они и оживились, чтобы лишний раз сыграть на трудностях, пнуть власть, полить ее грязью», — добавил он.

Эксперт уверен, что такие попытки спровоцировать беспорядки должны пресекаться. Он напомнил о предусмотренной законодательством ответственности за противоправные деяния. На радикальные призывы, считает Брод, обязательно нужно реагировать.

Он констатировал, что оппозиция попросту паразитирует на появляющихся в обществе проблемах, и сравнил ее с «навозными жуками».

«Кто хочет строить сомнительный пиар на трудностях, те сейчас как навозные жуки начинают возиться и паразитировать на этих проблемах», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности провокаторов, организовывающих незаконные митинги в период распространения коронавирусной инфекции. Он напомнил, что оппозиция не раз уже вводила в заблуждение и подводила людей, которых призывала на акции. Провокаторы заверяли доверчивых граждан в том, что митинги «законны», затем бросали задержанных на произвол судьбы, а сами при этом избегали наказания.

Общественный деятель, блогер Вадим Манукян обратил внимание и на другую сторону вопроса. Он напомнил, что оппозиционеры любят на широкую ногу отдыхать за границей. Во многих странах мира установилась опасная эпидемиологическая обстановка. А это значит, что провокаторы на своих незаконных акциях подвергают риску здоровье россиян, поскольку могут быть носителями коронавирусной инфекции.