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Брод призвал пресекать попытки оппозиции устроить беспорядки на фоне пандемии коронавируса

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Брод призвал пресекать попытки оппозиции устроить беспорядки на фоне пандемии коронавируса

Москва, 19 марта. Члены КПРФ проигнорировали запрет на массовые мероприятия на фоне пандемии коронавируса и поставили под угрозу здоровье россиян, выведя их 17 марта на улицы. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Оппозиция не прекращает попыток подогреть ситуацию любыми способами. Годятся для организации незаконных акций любые поводы: коронавирус. падение цен на нефть, поправки в конституцию, отмечает Nation News. Активнее все стараются члены так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и Иван Жданов.

Брод, комментируя происходящее, подчеркнул, что сейчас в стране непростые времена. Пандемия коронавируса сказывается на жизни не только России, но и всего мира.

«А для оппозиции, чем хуже, тем лучше. Вот они и оживились, чтобы лишний раз сыграть на трудностях, пнуть власть, полить ее грязью», — добавил он.

Эксперт уверен, что такие попытки спровоцировать беспорядки должны пресекаться. Он напомнил о предусмотренной законодательством ответственности за противоправные деяния. На радикальные призывы, считает Брод, обязательно нужно реагировать.

Брод призвал пресекать попытки оппозиции устроить беспорядки на фоне пандемии коронавируса

Он констатировал, что оппозиция попросту паразитирует на появляющихся в обществе проблемах, и сравнил ее с «навозными жуками».

«Кто хочет строить сомнительный пиар на трудностях, те сейчас как навозные жуки начинают возиться и паразитировать на этих проблемах», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности провокаторов, организовывающих незаконные митинги в период распространения коронавирусной инфекции. Он напомнил, что оппозиция не раз уже вводила в заблуждение и подводила людей, которых призывала на акции. Провокаторы заверяли доверчивых граждан в том, что митинги «законны», затем бросали задержанных на произвол судьбы, а сами при этом избегали наказания.

Общественный деятель, блогер Вадим Манукян обратил внимание и на другую сторону вопроса. Он напомнил, что оппозиционеры любят на широкую ногу отдыхать за границей. Во многих странах мира установилась опасная эпидемиологическая обстановка. А это значит, что провокаторы на своих незаконных акциях подвергают риску здоровье россиян, поскольку могут быть носителями коронавирусной инфекции.

Брод призвал пресекать попытки оппозиции устроить беспорядки на фоне пандемии коронавируса

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Источник: Nation News
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