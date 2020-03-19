Врач рассказал о влиянии самоизоляции на психику человека

Москва, 19 марта. Самоизоляция в течение двух недель не нанесет существенного вреда психике человека, заявила московский врач-психиатр Ольга Карпенко.

Ситуация с коронавирусом в мире может повысить уровень тревожности, отмечает специалист. Она напомнила, что самоизоляция не является заключением. Возможно, что активным людям будет сложно находиться 14 дней без привычного круга общения.

Поэтому коммуникация продолжится онлайн, уверена Карпенко. Психиатр добавила, что при самоизоляции нет рисков развития клаустрофобии или иных фобий.

«В чрезвычайных ситуациях у людей, склонных к тревожным реакциям, могут обостряться проявления тревоги, к которым относят и панические атаки», — сказала врач, ее цитирует АГН «Москва».

Чувство тревожности можно снизить, если получать информацию о коронавирусе из проверенных источников. Она также посоветовала следить за собственным здоровьем и не забывать о физической активности.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась пожилая пациентка, у которой был диагностирован коронавирус. В оперативном штабе по коронавирусу отметили, что женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями.

Из инфекционной больницы в Коммунарке накануне выписали 106 человек, у которых не подтвердился коронавирус.