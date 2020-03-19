В России ввели мораторий на страховые выплаты для малого и среднего бизнеса

Москва, 19 марта. Правительство России ввело мораторий по выплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причиной стало изменение экономической обстановки из-за коронавируса.

Мишустин подчеркнул, что сектор малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей, оказался в очень непростой ситуации. Мораторий по выплатам страховых взносов призвал поддержать их.

«Помимо этого вводится временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — добавил премьер.

Как уточняет Федерал Пресс, срок моратория по страховым взносам и отстрочка арендных платежей составят три месяца.

Помимо этого, Мишустин призвал россиян не паниковать из-за коронавируса, потому что у России есть все необходимые ресурсы для борьбы с эпидемией, а также большой опыт в этой сфере.

Согласно последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, в России зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровели. Сегодня стало известно о первом случае смерти из-за COVID-19 в Москве. Женщина скончалась от пневмонии на фоне сопутствующих патологий, в том числе ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, мочекаменной болезни.