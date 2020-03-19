Жигунова заподозрили в романе с похожей на Заворотнюк девушкой

Москва, 19 марта. Популярный российский актер Сергей Жигунов сотрудничает с известной на Дальнем Востоке журналисткой Викторией Ворожбит, которая чрезвычайно похожа на бывшую возлюбленную артиста — Анастасию Заворотнюк.

Официально отношения женатого Жигунова и замужней Ворожбит не выходят за рамки рабочего сотрудничества, однако окружение актера уверено, что между ними закрутился бурный роман. Источник издание StarHit полагает, что Виктория специально пытается копировать внешность Заворотнюк, чтобы сблизиться с Жигуновым.

«Видно, что на Жигунова это действует как гипноз. Их нежная «дружба» ни для кого на Сахалине не секрет, хотя оба ее не афишируют. Все ведь женаты. У Вики в соцсетях стоит пометка «в браке». Но если зайдете на страницу к ее мужу, увидите надпись «разведен», — отметил он.

Виктория Ворожбит является довольно известной журналисткой на Дальнем Востоке. Она участвовала в предвыборной кампании губернатора Приморского края, работала с главой Роснано Анатолием Чубайсом и брала интервью у множества известных людей.

Напомним, что Сергей Жигунов встречался с Заворотнюк с 2006 по май 2008 года. В октябре 2009 года актер вновь женился Вере Новиковой, с которой уже состоял в браке с 1985 по март 2007 года.

Жигунов известен по ролям в фильмах «По главной улице с оркестром», «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Сердца трех», «Королева Марго», а также по сериалу «Моя прекрасная няня», в котором также играла Анастасия Заворотнюк. В прошлом году СМИ сообщили о том, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга в поздней стадии, однако семья актрисы никак не комментирует ситуацию.