Лукашенко поручил помочь россиянам, застрявшим в Польше из-за закрытия границ

Минск, 19 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вывезти из Польши россиян, которые застряли в стране из-за закрытия границы в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение белорусский лидер отдал в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в Белоруссии.

Лукашенко поручил решить этот вопрос главе своей администрации Игорю Сергеенко.

«Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — приводит слова белорусского лидера «БелТА».

Также Лукашенко отметил, что к решению вопроса можно привлечь МИД и правоохранительные органы.

«Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь», — заявил президент Белоруссии.

16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса, напоминает «Царьград». Лукашенко отметил, что удивлен этим решением, поскольку, по его словам, в Белоруссии достаточно спокойная обстановка. В ответ на слова белорусского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право принимать те меры для защиты здоровья своих граждан, которые считает необходимыми.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент количество зараженных по всему миру превысило 220 тысяч, а жертвами инфекции стали почти 9 тысяч человек.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.