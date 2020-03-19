Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на параде Победы в Москве

Москва, 19 марта. Делегацию США на праздновании 75-летия Победы 9 мая в Москве возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом говорится в заявлении американского посла Джона Салливана.

«Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией», — цитирует Салливана ТАСС.

По словам дипломата, визит высокопоставленной делегации говорит о том, что Соединенные Штаты «чтят память об общих потерях», которые в годы войны понесли все союзники по антигитлеровской коалиции ради мира.

Парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Ранее приглашение посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях наряду с другими государственными лидерами было направлено президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого дома неоднократно давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву на парад, но отмечал, что не может дать точного ответа на приглашение, поскольку не знает, как будет развиваться ситуация в его стране в условиях предвыборной кампании, напоминает газета «Взгляд». В итоге американский лидер присутствовать на празднованиях в российской столице не будет.

Между тем свое участие в торжественных мероприятиях подтвердили лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Франции и Чехии.