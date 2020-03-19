Курсы доллара и евро поднялись до рекордной отметки

Москва, 19 марта. Курсы доллара и евро подскочили в четверг в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки. Американская валюта превысила отметку в 81 рубль, европейская — 89.

После снижения в начале дня доллар достиг отметки в 81,97 рубля, обновив максимум с января 2016-го года. Евро также прибавил — до 89,6 рубля впервые с февраля 2016 года.

Курс доллара с начала торгов на Мосбирже колеблется в диапазоне 79,8-81,97 рубля, евро изменяется в пределах 85,5-89,6 рубля, отметило «Утро.ру».

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подорожала на пять процентов — до 26,11 долларов за баррель. В среду цена за нефть этого сорта была ниже 25 долларов за баррель — 24,52 доллара, указала «Газета.ру».

В начале марта стоимость нефти марки Brent пережила крупнейшее падение за последние годы. Обвал на нефтяном рынке произошел после встречи ОПЕК+ в Вене, на которой стороны не смогли договориться о дополнительном снижении добычи черного золота на фоне распространения коронавируса по всему миру. Впоследствии произошли серьезные изменения на фондовом рынке, указал РИАМО.