Автор закона о фейках назвал лучшее средство от слухов про коронавирус

Ни в коем случае не следует распространять информацию, касающуюся заболевания коронавирусом, если она не была подтверждена официально. Так, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, призвал реагировать на фейковые сообщения об эпидемии COVID-19 один из разработчиков пакета законов РФ о недостоверных (фейковых) новостях, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин.

«Главное, что нужно сделать при поступлении подобного рода сообщений, прежде чем панически рассылать их своим друзьям, знакомым или в родительские чаты (которые были активно задействованы в рассылке этих слухов), — необходимо трезво оценить ситуацию. Посмотреть новости, свериться с официальной информацией», — советует депутат.

Другой вопрос, что некоторые наши сограждане безответственно относятся к этим слухам, добавил парламентарий:

«Но не все, к счастью: большинство понимают, что это ерунда какая-то. И все же кто-то поддается паническим настроениям и начинает активно рассылать фейки дальше. Это уже вопрос самоконтроля».

Вяткин напомнил, что на днях несколько Telegram-каналов запустили панические слухи о том, что в Москве будет якобы введен тотальный карантин — с закрытием предприятий и остановкой транспортной системы.

«Тут же последовала реакция от вице-мэра Анастасии Раковой, — отметил собеседник ФАН. — Очень оперативная, четкая, достоверная, профессиональная. И все — ни у кого больше вопросов нет. Надо, конечно, проявлять разумность и самим гражданам, а органам госвласти — быть максимально открытыми и оперативными. Это самые лучшие профилактические меры против распространения панических и недостоверных слухов».

По словам хорошо знакомого с ситуацией депутата, зачастую первоисточники недостоверных информационных вбросов находятся за рубежом. Эти признаки указывают на скоординированную информационную атаку, призванную посеять страх и раскол в российском обществе.

«Совсем недавно была массовая рассылка по мессенджерам, через Viber, WhatsApp о распространении коронавируса, — привел пример Вяткин. — Тогда же были установлены лица, которые являлись первоисточниками этих панических слухов — о количестве заболевших коронавирусом в Москве и тому подобном. Ряд лиц, которые были установлены, находились за пределами Российской Федерации, в том числе в сопредельных странах».

Тем не менее, у отечественных спецслужб есть все возможности для установления источника распространения подобных слухов, и это не является какой-либо технической проблемой, уверен автор принятого ровно год назад «закона о фейках».

«Информационное пространство всегда было и будет той средой, в которой происходит распространение слухов, панических настроений, — подчеркнул депутат. — Если говорить об их первоисточнике, то это, конечно, делается со злым умыслом, без сомнения. К сожалению, некоторые граждане этому способствуют, и в этом их ошибка. Установить источник технически несложно и возможно. Это касается, по большому счету, всех мессенджеров».

Все законодательные меры для предотвращения информационных атак на российское общество приняты, заверил парламентарий. Правоохранительные органы, спецслужбы достаточно оперативно реагируют на инциденты подобного рода, органы госвласти действуют максимально открыто.

«Мы видим, что незамедлительно, как правило, следует официальная реакция, — отметил собеседник ФАН. — Госорганам обязательно нужно оперативно реагировать и предоставлять достоверную и открытую информацию, что, в общем, и делается. Самое главное — не поддаваться панике».

За два месяца по России прокатилась волна дезинформации о вирусе, которая частично «утопила» объективные сведения о профилактике и динамике заболевания. По словам президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, ежедневно в Сети появляется до трех тысяч новых фейков о коронавирусе.

Ситуация создала благоприятную почву для авторов фейков, паразитирующих на эпидемии и паническом настроении у населения. Особенно активно в распространении слухов и откровенной дезинформации себя проявили сотрудники штабов Алексея Навального, «МБХ-Медиа» Михаила Ходорковского, издание «Ведомости», журналисты «Эха Москвы», «Нового времени», ряда региональных изданий и Telegram-каналов.

Список подобных слухов и вредоносных сплетен о заболевании уже достаточной большой. Так, одним их самых популярных фейков стало сообщение о том, что вертолеты якобы будут распылять над российскими городами лекарства из-за коронавируса. Сообщения о том, что Москву и другие города закроют на полный карантин 20–23 марта и что к городу уже двинулись колонны военной техники, а трассы перекрывают из-за коронавируса, также являются ложными: бронетехника перебазируется ежегодно в рамках подготовки к Параду Победы. Весьма вредными являются и выдумки о том, будто крепкий алкоголь лечит от коронавируса, что вакцину будут испытывать на заключенных оппозиционерах, а таксисты и курьеры (мигранты) ищут на помойках и продают использованные маски.

В середине марта жители Приамурья через мессенджеры начали получать информацию о случаях заражения коронавирусом на Амурском ГПЗ. Руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Курганова опровергла вброс и назвала слухи «информационной эпидемией». Правоохранительные органы уже установили, что к распространению слухов причастна работница завода. Теперь ее ждет суд.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. В России на сегодняшний день заболело 147 человек, пятеро выздоровели. Одна пациентка, 79-летняя жительница Москвы, скончалась. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.