Минсельхоз просят ввести в России День пчеловода и Год защиты пчел

Москва, 19 марта. В России предлагают объявить 2021-й Годом защиты пчел и ввести День пчеловода 14 августа. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, соответствующее обращение направил на имя министра сельского хозяйства РФ депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев.

«Отрасль пчеловодства в России требует серьезной поддержки, особенно в нормативно-правовой базе, — прокомментировал свою инициативу ФАН Иван Сухарев. — Для этого нужен закон о пчеловодстве, которым будут устанавливаться правовые основы для выполнения условий содержания и охраны медоносных пчел, а также повышение эффективности производства продуктов пчеловодства».

Ранее подобный закон предлагал глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, позже более подробный проект разработали и внесли парламентарии ЛДПР. В нем прописали мониторинг и поддержку пчеловодства, государственное регулирование, гарантии прав пчеловодов, учет пчелиных семей, правила размещения и устройства пасек, требования безопасности размещения и перевозки и все остальное.

Минэкономразвития закон не поддержало: посчитало, что все нужное регулируется региональными актами.

В Башкортостане более 20 лет действует закон «О пчеловодстве» от 1997 года. Подобные нормативные акты есть в Чувашской республике, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском крае, Архангельской, Амурской, Белгородской, Владимирской областях. По мнению пчеловодов, которое выражает в обращении к Минсельхозу парламентарий, этого недостаточно — пора вводить основной закон, регулирующий отрасль.

«Пчеловодство является стратегически важной импортозамещающей отраслью, а сами продукты пчеловодства обладают уникальными свойствами, — говорится в тексте обращения (есть в распоряжении ФАН). — Имея минимальную капиталоемкость, пчеловодство обеспечивает огромное число рабочих мест и косвенно оказывает положительное влияние на развитие множества других отраслей сельского хозяйства.

Не имея искусственных аналогов, продукты отрасли являются сырьем для множества других производственных отраслей в области промышленности и здравоохранения».

Напомним, в прошлом году в России массово гибли пчелы. Только в Башкирии такая ситуация наблюдалась в семи районах, причем насекомые вымирали не у отдельных нерадивых и неопытных пчеловодов: мор охватил целые районы и деревни. Ущерб до сих пор не оценен точно: многие пчеловоды по своим причинам не регистрируют пасеки или в документах в 10 раз занижают количество пчелосемей.

Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан считает, что статистика по пчелам в России неточная и занижена минимум в два раза. Одна семья пчел стоит около 10000 рублей, а пчеловод может иметь в хозяйстве до 1500 семей. Во многих деревнях и селах России пчеловодство — это основной род занятности среди пенсионеров.

Среди пасечников-любителей есть и знаменитости. Пчеловодством в свое время увлекались покоритель Эвереста сэр Эдмунд Хиллари, основатель генетики Грегор Мендель, изобретатель Томас Эдисон, политик Уинстон Черчилль, ученый Чарльз Дарвин и даже древнегреческий философ Аристотель. В России пчел разводил писатель Лев Толстой, экс-глава Москвы Юрий Лужков, на Украине — бывший мэр Киева Александр Омельченко и бывший президент страны Виктор Ющенко.

О защите пчел серьезно заговорили в последние годы, когда массовый мор пчел стали отмечать и в России, и в других странах. Дело в том, что пчелы и вместе с другими насекомыми опыляют 87,5% видов цветковых растений на планете и 75% видов главных продовольственных культур. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из 100 сельскохозяйственных культур, которые закрывают 90% потребностей человека в продовольствии, 71 культура нуждается в опылении. В ближайшее время пчеловодство на федеральном уровне в России признают как основной агрозоотехнический метод опыления сельскохозяйственных и дикорастущих культур, сообщил ФАН Иван Сухарев.

Вместе с законом «О пчеловодстве» пасечники просят объявить 2021-й Годом защиты пчел в России и ввести День пчеловода 14 августа.

Добавим, что в Уфе в этом году пройдет 47-й конгресс международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» с главной темой «Пчела как экологическое и экономическое благополучие человека». К началу нового сезона обсудят и примут новые ветеринарные правила, на федеральном уровне уже поддержан системный подход Алтайского края с предупреждением и исключением травли пчел.

Ранее ФАН рассказывал, чем объясняется массовый падеж пчел в России. Одной из причин тогда называлось некорректное использование пестицидов: бездумное и с нарушениями. В этом году в рабочую группу Минсельхоза РФ по развитию пчеловодства вносится инициатива, которая предлагает закрепить применение пестицидов в части защитной зоны в 5 км от населенных пунктов и запретить применение ядохимикатов 1-2 классов и заменить их на биопестициды. В мае, как ожидается, заработает научно-методическая ветеринарная лаборатория Россельхознадзора в Москве, которая позволит определять всю группу антибиотиков в медовом сборе.