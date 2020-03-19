Волочковой спустя 16 лет вернули заработанную в Большом театре зарплату

Москва, 19 марта. Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью — спустя 16 лет звезде вернули деньги, которые она заработала в Большом театре.

По словам артистки, много лет назад театр в процессе «войны» с Волочковой заблокировал ее зарплатный счет в банке. Большая часть гонораров за исполнение ведущих партий так до танцовщицы и не дошла.

«В том же 2003 году я выиграла судебный процесс, доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, а потому, что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра», — цитирует Волочкову KP.Ru.

Экс-прима добавила, что Большой театр после этой скандальной истории должен был разблокировать ее счета и вернуть заработанные деньги. Однако руководство, по ее словам, по-прежнему этого не сделало. Помогли Волочковой вернуть зарплату сотрудники банка.

Как сообщает Infox.ru, Волочкову из-за многочисленных жалоб на Большой театр, а также других конфликтов уже прозвали «плачущей скандалисткой».

Балерина при всем при этом не прекратила отношения с театром. Она пытается получить свою пенсию. Волочкова утверждает, что ей поставили условие — выплаты будут, если докажет, что действительно была примой. Большой театр представил другую версию. Он не раз уведомлял артистку, что для оформления пенсии ей необходимо собрать все необходимые документы и предоставить их в Пенсионный фонд РФ, поскольку именно он занимается выплатами.

Балерина недавно оказалась в центре нового скандала. Ее раскритиковали за вечеринку с сухим льдом в ресторане. Интернет-пользователи назвали видео с мероприятия неприемлемым после гибели гостей блогера Диденко. Балерина в ответ призвала хейтеров к благоразумию.