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Американский биолог назвала главное условие прекращения пандемии коронавируса

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Американский биолог назвала главное условие прекращения пандемии коронавируса

Вашингтон, 19 марта. Американский биолог Анча Баранова назвала главное условие прекращения пандемии коронавируса.

По ее словам, сроки эпидемии зависят от двух факторов. Первый из них — это степень приспосабливаемости вируса к организму человека. Баранова напомнила, что инфекция перешла к человеку от летучих мышей, а значит коронавирусу пришлось мутировать, чтобы приспособиться к жизни в человеческом организме. Этот процесс происходит в настоящее время.

«Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», — пояснила биолог РИА Новости.

Второй фактор — это уже приспосабливаемость человека. Речь в данном случае идет о выработке естественного иммунитета. Эпидемия пойдет на спад, когда коронавирусом переболеет 70% населения. Только тогда в обществе появится необходимая прослойка людей с антителами.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий, вирус человеку передался от летучих мышей, которых едят в КНР. По другой — был завезен на территорию Китая из США. В пользу этого предположения свидетельствуют банки с надписью: «Бактериологическая опасность», которые нашли в бывшем американском консульстве США.

За несколько месяцев коронавирус успел распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги заболевания находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии, Германии и Иране. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии.

Американский биолог назвала главное условие прекращения пандемии коронавируса

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Источник: РИА Новости
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