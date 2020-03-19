Эксперты дали советы россиянам, которым грозит сокращение

Москва, 19 марта. Эксперты по подбору персонала советуют россиянам во время карантина присмотреться к удаленной работе и изучить вакансии в близких к привычной деятельности сферах, поскольку считают, что в связи с пандемией коронавируса многие работодатели пойдут на сокращения.

«Определенные увольнения и сокращения будут точно. Это связано с тем, что ряд отраслей несет огромные убытки из-за коронавируса. На восстановление компаний могут уйти годы, возможно, они и вовсе не восстановятся», — пояснил специалист по рекрутингу Ильгиз Валинуров Ura.ru.

В связи с риском потерять рабочее место Валинуров рекомендует обратить внимание на удаленную занятость, которая останется востребованной в любом случае.

Эксперт отмечает, что она, скорее всего, потребует самостоятельной переквалификации, но пройти ее на сегодняшний день несложно, поскольку многие онлайн-университеты дают бесплатный доступ к своим курсам, и в целом вариантов бесплатного онлайн-обучения существует масса.

Руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова уточнила, что массовых сокращений и увольнений на рынке труда пока нет, но присмотреться к сходным с «родной» сферой деятельности вакансиям смысл есть.

«Например, бортпроводники — это люди с хорошими организационными навыками, поэтому они могут пойти в сферу обслуживания и сервиса. Если брать сферу туризма, то ее сотрудники могут задуматься о карьере в области продаж, а строители могут заняться частными ремонтными работами», — объяснила Игнатова.

Ранее руководитель проекта «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала, что прежде всего присматриваться к запасным вариантам работы следует тем, кто трудится в сферах туризма и общепита. По ее словам, именно работники этих областей находятся в зоне прямого риска сокращений.

Кроме того, задуматься о плане Б, по мнению Владимирской, стоит тем, кто занимается ретейлом (за исключением продуктового), импортной логистикой, работает в индустрии не онлайн развлечений, или связан с международными перемещениями.