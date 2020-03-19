Астропсихолог назвала ритуалы в день весеннего равноденствия для исполнения желаний

День весеннего равноденствия, который в 2020 году выпадает на 20 марта, является официальным началом весны. По словам астропсихолога Инги Лозанчич, если вы встретите его особенным образом, то это сулит исполнение вашей заветной мечты в самое ближайшее время.

«В день весеннего равноденствия Солнце переходит из Южного полушария в Северное, и это будет самый настоящий астрологический новый год. Наступит он утром, в 6 часов 49 минут. Это время, когда Солнце заходит в ноль градусов Овна, то есть в начало зодиакального круга. И опять все пойдет одно за другим и закончится Рыбами. Иными словами, мы выходим на новый виток», — объяснила Инга Лозанчич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Она отметила, что день весеннего равноденствия обычно бывает 21 марта, но поскольку 2020 год — високосный, то произошло смещение на 20 число.

«Это огромный, мощный, космический энергетический импульс, который нужно принять. И нужно понимать, что в течение следующих 12 дней тоже будет происходить поступление энергии, потому что Земля движется не по кругу, а по эллипсу, и эти 12 дней — это такая переходная зона. То есть 20 марта Солнце уже перейдет в Северное полушарие, начнет сильнее освещать и греть, и вот это обновление будет сильно ощущаться 12 дней», — заметила Лозанчич.

Она напомнила, что в астропсихологии все планеты и светила — это символы.

«Чисто символически Солнце — это мощный энергетический импульс. И наша задача в день весеннего равноденствия и последующие получить этот заряд и обновиться. И здесь будут уместны определенные ритуалы», — рассказала астропсихолог.

Она предложила рано утром 20 марта настроиться на принятие космической энергии.

«Для этого нужно в спокойной обстановке побыть наедине с собой, подумать, что для тебя сейчас самое главное, какова твоя система ценностей, каковы твои стремления и намерения. Нужно осознать, что тебе необходимо для счастья — кому-то нужна семья, кому-то — продвижение в конкретной профессии и так далее. И к этому нужно серьезно подойти — все-таки Сатурн в Козероге, хорошо все осмыслить, проговорить вслух или записать на бумаге, чтобы энергия начала работать на реализацию ваших намерений», — рекомендовала астропсихолог.

Также Лозанчич предложила встретить рассвет 20 марта, символически принимая энергию Солнца. И повторить ритуалы на следующий день.

«Можно и в другие дни проводить этот ритуал, чтобы настроиться на ту дозу энергии, которую вы можете принять. Все, что с нами происходит, сначала происходит в нашем сознании. Поэтому, встречая новый астрологический год, новый год жизни, нужно настроиться на то, что вы хотите привнести в вашу жизнь, и оно должно прийти. Сейчас происходит переключения с одного энергетического настроя на другой. Природа просыпается, организм просыпается, и если вы настроитесь на новую волну, она вас обязательно подхватит. Базируйте свое сознание на позитиве», — добавил Инга Лозанчич.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей астропсихолог объяснила пандемию коронавируса и экономические проблемы особым расположением планет и сделала прогноз развития событий.