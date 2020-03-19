Гузеева позвала к себе жить мускулистого участника «Давай поженимся!»

Москва, 19 марта. Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева предложила участнику шоу «Давай поженимся!» жить с ней и ее дочерью. Мускулистый молодой человек поразил Гузееву необычным танцем и трюками.

В эфире Первого канала участник передачи признался, что у него высшее педагогическое образование в области истории, хотя он работает фитнес-тренером. Лариса Гузеева поспешила сделать парню заманчивое предложение.

«Вам 29, моей дочке 19. Я небедная, дочка красотка, но сложная. Идите ко мне жить, а?» — сказала ведущая.

Гузеева заверила молодого человека, что жить с ней и ее дочкой ему будет вполне комфортно.

«Максимум придут подружки с «Давай поженимся!», выпьем немножко, и вы нам задаром станцуете. Приставать никто не будет!» — пообещала актриса.

Телеведущая отметила, что парень может устроиться учителем истории

«Да мне и в фитнесе неплохо платят», — ответил тренер.

Гузеева еще раз внимательно посмотрела на участника передачи и согласилась.

«Не надо учителем истории. Ну, что-нибудь придумаем», — успокоила молодого человека ведущая.

Ранее Ларису Гузееву впервые за 12 лет довели до слез на шоу «Давай поженимся!». В студию пришла участница, устроившая «сеанс черной магии». Гузеева призналась подписчикам в Instagram, что плакала в гримерке, так как девушка «выпила всю кровь» из создателей шоу.