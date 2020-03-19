Поклонники восхитились «космической» Глюкозой в розовом тумане

Москва, 19 марта. Поклонники восхитились «космической» внешностью российской поп-певицы Натальи Ионовой-Чистяковой, известной под псевдонимом Глюкоза.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует в образе из 90-х. Певица предстала в розовом комбинезоне из плотной ткани, блестящих ботфортах на высокой шпильке, дополнили образ звезды прическа и мейк-ап.

Комментировать снимок 33-летняя знаменитость не стала, а просто отметила его буквой G и эмодзи в виде сердечка.

Зато фанаты не были скупы на комментарии и одарили звезду сцены комплиментами.

«Чупа-чупс клубника со сливками», — написал vozhegovsergey.

«Барби», — добавил bianca_guccii.

«Очень красивый цвет», — отметил zam011gl.

«Волшебная женщина», — констатировал benelli_sid.

«Отличный костюмчик на отличном теле», — восхитился звездой andrey_pulling_attraction.

«Наташа, вы так прекрасны в розовом тумане», — признался lukoianov_igor.

«Прекрасна как утренняя заря», — оценил внешность певицы aleksandrbelskij324.

«Самая красивая на всей вселенной», — добавила _antonina__tatiana_.

«С естественной красотой, не похожей ни на кого», — изумилась sveta_skopneva.

Между тем другие пользователи Интернета обеспокоились внешностью знаменитой певицы. Фолловеры не исключили, что у звезды анорексия.

«Что так сильно похудела… Нужно чуть набрать!» — призвал певицу enin993.