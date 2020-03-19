В Репино столкнулись три машины. ФАН-ТВ

В районе железнодорожной платформы Репино, на Зеленогорском шоссе в Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля: BMW, Renault Logan и Citroën. На видео с камер наблюдения, отчетливо видно, что девушка-водитель BMW выехала на встречную полосу и протаранила два автомобиля. Renault в результате столкновения потерял колесо и часть подвески, а BMW вылетел на обочину и скатился в кювет. Движение на участке трассы затруднено. ФАН-ТВ получили видео с места аварии.