Москва, 19 марта. Информационную кампанию против первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой развернули СМИ-иноагенты и существующие на западные донаты одиозные представители так называемой оппозиции.

Это становится понятным после анализа подобных сообщений. При изучении выборки из 26 таких публикаций можно сделать вывод, что больше всего нападают на депутата Госдумы издания, подконтрольные USAGM и СМИ, аффилированные с НКО-иноагентом «Мемориал». Отметились также журнал «7х7» и получающие западное финансирование «Медуза», МБХ-Медиа, телеканал «Дождь» и «Новая Газета».

Ожидаемо набросились на Терешкову известный своими заказными расследованиями блогер Алексей Навальный и его протеже, юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь, и другие сотрудники ФБК Николай Ляскин, Александр Помазуев и Александр Головач.

Не обошлось без вбросов со стороны беглого олигарха Михаила Ходорковского, экс-депутатов Геннадия и Дмитрия Гудковых, Юлии Галяминой, известного своими пристрастиями к запрещенным веществам петербургского депутата Максима Резника. Выпады против Терешковой позволили себе и муж отсидевшей участницы Pussy Riot Петр Верзилов, журналист Роман Доброхотов, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Все эти лица регулярно критикуют власти РФ, внесение поправок в основной закон страны. Важно понимать, что свою деятельность они ведут, получая деньги и, соответственно, указания западных спонсоров, заинтересованных в дестабилизации обстановки в России.

Чтобы знать, чьи интересы представляет то или иное медиа, Федеральное агентство новостей в мае 2019 года запустило классификатор СМИ. С его помощью российские читатели смогут понять, насколько непредвзятым является то или иное издание, какие цели преследует, и можно ли ему доверять.

Напомним, 10 марта Терешкова предложила внести в конституцию поправку, позволяющую обнулить количество президентских сроков для действующего главы государства, чтобы обеспечить возможность его участия в предстоящих выборах. Сам глава государства заявил, что поправку должен сначала одобрить Конституционный суд РФ, а также поддержать население РФ. 16 марта КС признал поправки в конституцию законными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие Путина в выборах в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от ситуации в мировой экономике, последствий коронавирусной инфекции и региональных конфликтов.