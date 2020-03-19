В России откроют зеленый коридор для товаров первой необходимости

Москва, 19 марта. Российские власти с пятницы откроют так называемый зеленый коридор для поставок товаров первой необходимости. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства.

«Мы вводим «зеленый коридор» для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — отметил он.

На днях президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и ФАС проследить, чтобы в магазинах не было необоснованного завышения цен из-за коронавируса, а россиян призвал не покупать продукты впрок. По его словам, продуктов в магазинах хватает, дефицита не предвидится и нет никакой необходимости делать запасы на черный день.

Напомним, что на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции COVID-19 располагаются в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Германии и Иране. Во всем мире зарегистрировано 122,8 тыс. случаев заражения, 8,9 тыс. человек скончалось. В России выявлено 147 случаев заражения, 5 человек полностью выздоровело, погибших нет.

По одной из версий, коронавирус, первая вспышка которого произошла в Китае, был занесен американцами вместе с дипломатической почтой. В одном из бывших американских консульств в КНР были найдены банки с надписью «Бактериологическая опасность».