Названы причины, мешающие восстановлению товарооборота РФ и Китая

Москва, 19 марта. Объем грузоперевозок между Россией и Китаем начал расти, несмотря на пандемию, заявил генеральный консул России в Харбине.

«Ежедневно через наземные пункты пропуска на российско-китайской границе проходят более 300 грузовиков, 30–35 поездов», — сказал дипломат.

По его данным, из России в Китай везут в древесину, сою, уголь, руду, а также удобрения. Как считает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, о быстром восстановлении торговли речь пока идти не может. По данным радио Sputnik, эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад, но оборот между Россией и Китаем значительно упал в период февраля и марта.

«Не все фабрики в Китае начали свою работу. Отгрузки пошли с тех фабрик, которые начали выводить людей на работу. О каком-то быстром восстановлении речи быть не может», — уточнил он.

Вторым фактором, мешающим увеличению грузооборота, является курс национальной валюты.

«У нас многие контракты в долларах США, то есть производится переконвертация. Вернется ли доллар хотя бы на уровень 70 – это вопрос среднесрочной перспективы», — объяснил эксперт.

Вспышка коронавируса стала причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги, крупнейшая в мире игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс «Евровидение». Кроме того, атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк накануне отменила турнир UFC 249, в рамках которого должен был состояться ожидаемый многими фанатами бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.