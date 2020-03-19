Аксенов сообщил Путину об отсутствии коронавируса в Крыму

Севастополь, 19 марта. Медики не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом в Крыму. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Глава государства находится в Крыму с двухдневным визитом. На встрече с Аксеновым они обсудили важные вопросы повестки дня, в том числе меры по предотвращению распространения инфекции на полуострове.

Аксенов сообщил, что 17 марта был принят режим повышенной готовности, а 18 марта закрыли границу с Украиной. По его словам, пассажиропоток уменьшился почти в десять раз.

«На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – десять человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился», — передает слова Аксенова пресс-служба Кремля.

Глава Крыма добавил, что все медицинские организации оснастили необходимым оборудованием, масками и защитными костюмами. В полном объеме закуплены лекарственные препараты, а также вскоре в республике появятся 15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

Аксенов уточнил, что вузы уже перевели на дистанционное обучение, а каникулы в школах продлятся до 12 апреля.

Отметим, что и на сайте регионального отделения Роспотребнадзора говорится об отсутствии заболевших граждан в Крыму, передает ForPost.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила о пандемии коронавируса в мире. Число умерших от заболевания достигло почти девяти тысяч человек, заражены — более 220 тысяч. В РФ зафиксировано 147 случаев заболевания.

Власти России приняли комплекс мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции. В частности, закрыто авиасообщение с некоторыми странами, в особенности — с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка.

ВОЗ накануне сообщила о начале тестирования первых вакцин против коронавируса. Некоторые эксперты полагают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, завезли американские военные.