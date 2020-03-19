Путин заявил, что из-за коронавируса нужно быть готовым к любому развитию событий

Москва, 19 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру нужно быть готовым к любому развитию событий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил главе государства о ситуации в городе на фоне распространения по всему миру коронавируса. По его словам, в Севастополе 77 человек с подозрением на инфекцию находятся под контролем дома, восемь — в инфекционной больнице. Развожаев подчеркнул, что пока нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом в Севастополе, однако «проверяем на всякий случай».

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете», — ответил ему российский президент.

Вспышка неизвестной инфекции вспыхнула в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Вирус уже давно вышел за пределы Китая, и инфицированные есть практически в каждой стране мира.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 220 тысяч человек. От инфекции погибли почти девять тысяч человек.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил Вашингтон в причастности к созданию нового типа коронавируса. С его высказыванием согласны некоторые эксперты, в частности, директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.