Политолог Жаров допустил неожиданный приход радикалов к власти в США из-за коронавируса

Главной политической сенсацией во время эпидемии коронавируса стало мгновенное и оглушительное «схлопывание» Евросоюза, которое обостряется еще и торговой войной США и Китая. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Запад оказался не готов

Страны Запада оказались не готовы к пандемии коронавируса, сегодня мир встал на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает». Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в Китае, в городе Ухань еще в конце прошлого года. Сегодня в Китае эпидемия уже идет на спад, но COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — добавил Эрдоган.

Он напомнил, что раньше масштабные эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным экономическим и политическим изменениям.

«Схлопывание» ЕС

Максим Жаров согласился с президентом Турции. По словам политолога, тектонические изменения в мире по окончании эпидемии коронавируса действительно будут.

«Главной политической сенсацией во время эпидемии для меня пока стало мгновенное и оглушительное «схлопывание» Евросоюза. Лишь только началась эпидемия, европейские страны тут же откатились в своем политическом развитии на сто лет назад, ощетинились друг на друга закрытыми границами, невзирая ни на какие увещевания Еврокомиссии, которая не играет теперь никакой весомой роли», — пояснил Максим Жаров.

Как отметил эксперт, крах Евросоюза происходит на фоне серьезных инфраструктурных проблем глобального характера в США и Китае, которые в ходе кризиса, вызванного короновирусом, еще и продолжают вести торговую войну друг с другом. В обеих этих странах, определяющих сейчас ключевые мировые тренды, не исключена неожиданная смена действующей власти и приход к управлению страной радикально настроенных политиков.

«В целом ситуация в мире сейчас стала крайне неопределенной, чреватой быстрыми, резкими и неожиданными изменениями политического и экономического характера», — добавил Максим Жаров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.