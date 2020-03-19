Сирия, 19 марта. Сразу три турецких военных конвоя прибыли в Идлиб. САА перебросила подкрепления к городу Айн-Исса в Северной Ракке. Турки и их союзники продолжают обстреливать подконтрольные курдским боевикам территории на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли двух солдат в результате нападения неизвестных у города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; передислоцировали подкрепления на север Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась материальной поддержки Турции в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили в Идлиб три военных конвоя.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам ВС Турции и их союзников в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационный портал SANA News сообщает о том, что вооруженные силы Турции и союзные им бандформирования, базирующиеся в районе города Азаз, возобновили обстрелы укрепрайонов курдских боевиков в северной части Алеппо. Под ударом оказались населенные пункты Мараназ, Аль-Маликия и Аль-Алкамия. По предварительной информации, несколько снарядов, выпущенных протурецкими боевиками, разорвались в жилых кварталах, в результате чего был нанесен ущерб городской инфраструктуре. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Напомним, накануне на линии разграничения сил также отмечались вооруженные стычки. В прошлый раз инициаторами обстрела также выступили союзники Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о вылазке неизвестных на территории, подконтрольной правительственным подразделениям и их союзникам. Как передает Twitter-канал (ogn55), группа вооруженных людей организовала нападение на военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Меядин. В результате погибли двое сирийских солдат. В совершении налета подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность.

Напомним, многие военные эксперты уверены, что боевикам ИГ1 до сих пор удается скрываться на территории пустыни Бадия аш-Шам благодаря поддержке США. Как известно, в оккупированной США 55-километровой зоне в соседнем Хомсе проходят тренировки различных бандгрупп радикальных исламистов. Ранее один из джихадистов ИГ, взятых в плен в Эс-Сувейде, признался в том, что проходил обучение на американской базе «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (infantmilitario) сообщает о том, что сегодня утром в провинцию прибыли сразу три турецких конвоя. Колонны с РСЗО и танками пересекли границу через пограничный переход «Кафр-Лясин».

Поступили неподтвержденные данные о том, что два месяца назад Турция прекратила осуществлять выплаты боевикам террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, опасаясь конфликта с Россией. Об этом заявляют связанные с исламистами источники в социальных сетях. Напомним, Турция открыто поддерживает так называемую умеренную оппозицию. В то же время неоднократно появлялись свидетельства спонсирования со стороны Анкары радикалов ХТШ. Так, боевики группировки не раз использовали турецкую технику. Более того, «Хайят Тахрир аш-Шам» получила военную поддержку во время операции Сирийской арабской армии (САА) под названием «Заря в Идлибе».

Провинция Ракка

Twitter-канал (NotWoofers) передает, что правительственные войска направили подкрепления в северную часть Ракки. Дополнительные подразделения были переброшены к городу Айн-Исса, который располагается на линии соприкосновения курдских бандгрупп и протурецких формирований. О целях стягивания сил в этот район не сообщается.

Как известно, Айн-Исса находится у границы безопасной зоны, которая была сформирована по условиям меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября прошлого года. В рамках этого соглашения из приграничных районов были отведены радикальные курдские формирования. Тем не менее на окраинах буферной зоны все еще фиксируются вооруженные стычки.

1 Организация запрещена на территории РФ.