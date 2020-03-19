Мишустин пообещал компенсировать туроператорам убытки из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Минфин и Минэкономразвития РФ разработают порядок компенсации убытков туроператоров по невозвратным авиабилетам в ближайшее время. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрансом и, конечно, с Ростуризмом разработает порядок компенсации убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам», — сказал он​​​.

Мишустин добавил, что оказавшиеся в сложной ситуации отрасли экономики получат отсрочку по налоговым платежам. По его словам, до 1 мая предоставить ее должны туристическим компаниям, которые в условиях пандемии попали под наиболее ощутимый удар, и авиаперевозчикам. Со временем льгота может быть распространена на другие отрасли.

В правительстве также приняли решение освободить туроператоров в 2020 году от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

В понедельник, 16 марта, Мишустин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в стране будет вестись онлайн-мониторинг экономической ситуации, и на первоочередные потребности поддержки экономики и социальной сферы будут направлены значительные средства, напоминает Infox.ru.

В кабмине отметили, что ситуация из-за распространения инфекции постоянно меняется, поэтому возможна корректировка текущей программы. Для обеспечения первоочередных потребностей в расходах власти готовы использовать резерв в 300 миллиардов рублей, уточняет «Дейта».