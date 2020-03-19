Мишустин объяснил россиянам, почему не стоит паниковать из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призван сограждан не поддаваться паники из-за коронавируса. Он отметил, что Россия имеет большой опыт борьбы с эпидемиями.

«Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — отметил глава правительства, выступая на совещании кабинета министров.

Мишустин добавил, что российские власти активно принимают меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране и координируют действия разных органов. Премьер-министр подчеркнул, что все принимаемые меры абсолютно оправданы и продуманы.

Напомним, что на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции COVID-19 располагаются в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Германии и Иране. Во всем мире зарегистрировано 122,8 тыс. случаев заражения, 8,9 тыс. человек скончалось. В России выявлено 147 случаев заражения, 5 человек полностью выздоровело, погибших нет. По одной из версий, коронавирус, первая вспышка которого произошла в Китае, был занесен американцами вместе с дипломатической почтой. В одном из бывших американских консульств в КНР были найдены банки с надписью «Бактериологическая опасность».

Вспышка коронавируса стала причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги, крупнейшая в мире игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс «Евровидение». Кроме того, атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк накануне отменила турнир UFC 249, в рамках которого должен был состояться ожидаемый многими фанатами бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.