Клинцевич считает, что фейк о COVID-19 призван отвлечь европейцев от реальной проблемы

Москва, 19 марта. Обвинения в адрес России в распространении якобы ложной информации о коронавирусе подтвердили зависимость Европейского союза от США, считает сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, сделанный ЕС фейк о COVID-19 призван отвлечь европейцев от реальной проблемы.

Клинцевич убежден, что заявление Евросоюза, сделанное вслед за США, — продолжение информационной войны против России.

«Так как страны начали в борьбе с коронавирусом делиться и отгораживаться, заявления от некоего иного европейского коллективного сообщества выглядят более убедительными для граждан Евросоюза. Цели же одни и те же — дискредитация России, попытки на этот процесс как-то повлиять или отвлечь от проблемы», — пояснил член Совета Федерации в беседе с iReactor.

Он с сожалением отметил, что слова представителей Европейского союза о России соответствуют внешней политике объединения, которая основывается на представлении Москвы как главного врага и агрессора. Антироссийская повестка не меняется на Западе, а Евросоюз по-прежнему зависит от Вашингтона, поэтому и занимается информационными провокациями, подчеркнул Клинцевич.

Сенатор рассчитывает, что российские журналисты и дипломаты возьмутся за беспочвенные обвинения Евросоюза и расследуют их.

«Хочется верить, что сейчас со стороны наших журналистов появятся какие-то серьезные расследования по этому поводу, будут сопоставлены факты и приведены примеры, доказано, что все это сделано целенаправленно. Думаю, будут сделаны официальные заявления и по линии Министерства иностранных дел», — подчеркнул сенатор.

Коронавирус, вспышка которого была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространился по всему миру. На территории Европы больше всего зараженных в Италии, Испании, Германии и Франции.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил Вашингтон в причастности к созданию нового типа коронавируса. С его высказыванием согласны некоторые эксперты, в частности, директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.