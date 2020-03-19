Симоньян рассказала о трудном детстве без воды и туалетной бумаги

Москва, 19 марта. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась воспоминаниями о трудном детстве, которое пришлось на 1980-е и начало 1990-х годов. О жизни без туалетной бумаги и нормальных лекарств журналистка рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Симоньян, ей пришлось расти в условиях жесткого дефицита. В магазинах продавали только хмели-сунели и компот из сухофруктов, а за маслом всей семье приходилось вставать по утрам в 04.00, так как выдавали по две пачки в одни руки раз в пару месяцев. Мясо и сыр в то время приходилось видеть только по праздникам, а конфеты — лишь на Новый год, когда детям давали подарки от Дворца пионеров.

Тяжело было и с гигиеной. Воду часто отключали, поэтому семье Симоньян приходилось стоять в очереди к колонке. Разумеется, в таких условиях никто не вспоминал о горячей воде.

«Никакой туалетной бумаги в глаза никто не видел. Впрочем, как и туалетов: все ходят в дырку в сарайчике во дворе. Вместо бумаги — газета. Или просто крупные листья растений», — поделилась главред RT.

Из развлечений в то время были только книги, так как Интернет еще не существовал, а телевизор не работал из-за отключенного электричества. Сложности возникали и с транспортом — личных автомобилей практически никто не имел, а автобусы ходили нерегулярно и всегда были переполнены.

Кроме того, Симоньян рассказала, что каждое лето дети болели дизентерией. Лечиться приходилось подручными средствами, потому что в больницах «был ад».

«Воспаление легких тоже лечим дома. Антибиотики, подогретое молоко, малина. В больницах нет ни мест, ни ухода, зато точно подцепишь еще что-нибудь. Да и попасть туда можно только по блату или за взятку», — отметила журналистка.

Симоньян подчеркнула, что так прошло детство многих в ее поколении.

«И ничего. Вполне себе были счастливы», — подытожила главред МИА «Россия сегодня».

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что ждет четвертого ребенка. Она призналась, что забеременела всего лишь через четыре месяца после рождения третьего малыша.