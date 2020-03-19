Фото Лозы под душем показало россиянам, как бороться с коронавирусом

Москва, 19 марта. Известная актриса театра и кино Евгения Лоза показала подписчикам, как борется с коронавирусной инфекцией. На странице звезды в Instagram появился снимок из ванной комнаты, который не оставил фанатов равнодушными.

«Дезинфекция прежде всего», — подписала Лоза снимок и поставила несколько смайлов.

На фотографии 35-летняя актриса запечатлена с тщательной намыленной головой на фоне душевой лейки. Поклонники заметили, что Лоза прекрасна «даже в душе».

Многие комментаторы с одобрением восприняли посыл звезды.

«Правильно, чистота — залог здоровья!» — подтвердила marina_ahmari.

«Надо лучше мыть себя, чтоб никакая зараза не привязалась», — добавила ryzkova8888.

«Самое главное — не забывайте мыть руки», — напомнила lari_vashchenko.

Ранее актриса Рената Литвинова рассказала подписчикам о своем способе борьбы с коронавирусом. Телеведущая закупила водку в целях дезинфекции. А певец Юрий Лоза выразил мнение, что пандемия может способствовать сплочению семей, ведь люди в условиях карантина будут больше общаться.

Согласно последним данным, в мире от коронавирусной инфекции скончались более восьми тысяч человек, свыше 220 тысяч — заражены. В России зафиксировано 147 случаев заболевания. Во многих странах мира введен карантин, закрыты границы и прекращено пассажирское сообщение.

Всемирная организация здравоохранения накануне сообщила о начале тестирования первых вакцин против коронавируса. Как отмечает Infox.ru, пандемия, скорее всего, вынудит страны пересмотреть политику в сфере здравоохранения.

Некоторые специалисты считают, что коронавирус, охвативший уже более 160 стран, создали в американской лаборатории. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин полагает, что вирус появился в США в 2015 году в секретном помещении в Пентагоне — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.